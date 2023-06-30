living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعتقال 4 اسرائيليين بسبب أعمال عنف في الضفة الغربية

30
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن أربعة إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين الأسبوع الماضي في شمال الضفة الغربية وضعوا قيد الاعتقال الإداري.
 
يسمح الاعتقال الإداري، وهو اجراء مثير للجدل، لإسرائيل باحتجاز مشتبه بهم دون تهمة أو محاكمة.
 
وشدّد المسؤول الكبير طالبا عدم كشف هويته على أن هذا الإجراء من النادر أن يتّخذ في حق إسرائيليين، مضيفا أن وزير الدفاع يوآف غالانت وقع "مؤخرا" أمر الاعتقال.
 
 
وبحسب هذا المصدر، فإن المعتقلين الأربعة متهمون بالمشاركة في أعمال عنف في الضفة الغربية الأسبوع الماضي و"تعريض حياة أبرياء للخطر".
 
وقد دمروا كذلك ممتلكات فلسطينية وأضرموا النار في سيارات.
 
وسبق أن أوقف هؤلاء الأفراد الأربعة في الماضي وبعضهم ضالع في أعمال عنف ضد جنود وقوات الأمن، وفق المصدر.
 
ووقعت أعمال العنف بعيد إقدام فلسطينيين على قتل أربعة إسرائيليين بالرصاص قرب مستوطنة عيلي في شمال الضفة الغربية. وقتل المهاجمان بالرصاص لاحقا.
 
بعد الهجوم بالقرب من عيلي، اقتحم مئات المستوطنين بلدة حوارة الفلسطينية، بحسب رئيس بلديتها، حيث هاجموا السكان وأضرموا النار في أراض زراعية، في تكرار لسيناريو الحملة العقابية التي نفذت في فبراير بعد هجوم فلسطيني أودى بحياة اثنين من الإسرائيليين في المنطقة.
 
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأربعاء إن "ضابطا لا يحرك ساكنا عندما يرى إسرائيليا يستعد لإلقاء زجاجة حارقة على منزل فلسطيني لا يمكنه أن يكون ضابطا"، منددا بأعمال العنف من دون أن يقارب بشكل مباشر أحداث الأسبوع الماضي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   