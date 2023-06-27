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مقتل جندي إسرائيلي خلال تدريبات عسكرية في النقب

27
JUNE
2023
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي الليلة الماضية جراء إصابته برصاصة خلال تدريبات بقاعدة عسكرية في صحراء النقب.
 
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "سقط جندي مقاتل، الليلة الماضية، نتيجة حادثة إطلاق نار لجيش الدفاع خلال تدريب في إحدى الثكنات العسكرية الكائنة وسط البلاد"، مبينا أن "أسباب الحادث ومسبباته قيد الفحص في الميدان من قبل القادة، فيما شرعت الشرطة العسكرية بالتحقيق في الحادث".
 
وذكر موقع "والا" العبري، أن الجندي قُتل في قاعدة التدريبات العسكرية التابعة لوحدة لواء المظليين في منطقة "شومرا"، شمالي النقب، "بسبب تشخيص خاطئ".
 
وأطلق الجيش الإسرائيلي، مطلع يونيو الجاري، مناورة "اللكمة القاضية"، والتي تحاكي اندلاع مواجهة على عدة ساحات في آن واحد.
 
وتعد "اللكمة القاضية" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي حتى الآن، حيث تشارك فيها كل أذرع وأسلحة الجيش وقيادات مناطقه الجغرافية الثلاث: الشمالية، الجنوبية والوسطى، بالإضافة إلى قيادة الجبهة الداخلية.
روسيا اليوم
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