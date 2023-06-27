كارثة انهيار "عقار الإسكندرية".. تفاصيل ما حدث

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مدينة الإسكندرية كانت على موعد مع كارثة، الإثنين، حيث انهار مبنى مكون من 14 طابقا كان يقطنه العشرات من المصطافين.

البداية كانت بورود بلاغ يفيد بوقوع إنهيار بالجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا.

العقار يستخدم كوحدات سكنية مفروشة للإيجار خلال موسم الصيف، وسبق أن صدر قرار إزالة للطابق الأخير منه وحدث به انشطار نصفي رأسي، وتم قطع جميع المرافق عن العقار فور وقوع الحادث.

فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة كثفت انتشارها بموقع الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وزارة الصحة رفعت حالة التأهب في مستشفيات الإسكندرية ومرفق إسعاف المحافظة لاستقبال مصابي الحادث.

فريق من النيابة العامة وصل إلى موقع الحادث لمعاينة موقع انهيار عقار شارع خليل حمادة في الإسكندرية ومباشرة التحقيقات المعاينة الأولية كشفت أن العقار حدث فيه انشطار رأسي تسبب في سقوطه كما أنه صادر له قرار إزالة للدور الأخير وتبين بناء دور مخالف به دون الرجوع للحي.

النائب العام المستشار حماده الصاوي أمر بالتحقيق في واقعة انهيار عقار شرقي الإسكندرية.

النيابة أمرت باستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم عن سبب عدم تنفيذ قرار الإزالة الخاصة بالدور الأخير بالعقار المنهار ومعرفة ملابسات الواقعة.

النيابة العامة تحفظت على الملف الخاص بالعقار في إطار التحقيقات وشكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه لبيان سبب الحادث.

النيابة كلفت الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة.

ارتفع عدد المصابين في حادث انهيار عقار الإسكندرية، إلى 4 مصابين، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة ومستشفى مار مرقص شرقي المحافظة، وجميعهم في حالة مستقرة.

لا يزال البحث جاريا عن أي ضحايا أسفل العقار المنهار، حيث تحاول قوات الحماية المدنية ازالة الانقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

قوات الحماية المدنية توجهت إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات اسعاف، وتم فرض كردون أمني حول محيط العقار لإبعاد المارة عن موقع الحادث وحمايتهم.

مؤسسة حياة كريمة الحكومية تقرر صرف تعويض قيمته 25 ألف جنية لكل أسرة من الأسر المتضررة من انهيار العقار بمحافظة الإسكندرية.