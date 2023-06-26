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كشف هوية سكان "العقار المنهار" بالإسكندرية.. وموقف المصابين

26
JUNE
2023
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قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الإثنين، إن سكان "عقار ميامي" المنهار ليسوا من الإسكندرية وإنما من المصطافين بالمحافظة، مشيرا إلى أن العقار قديم منذ السبعينات، وصادر له قرار إزالة للدور الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
 
وأضاف محافظ الإسكندرية أنه حتى الآن لم يخرج سوى مصاب وجارِ البحث عن آخرين، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية.
 
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية ومكتب رئيس الوزراء تواصلوا من اللحظة الأولى للاطمئنان على الوضع، مع فحص وجود ضحايا عالقة وقمنا بفرض كردون أمني حول المبنى للحفاظ على حياة المواطنين.
 
وأوضح أنه تم استدعاء كافة المعدات من كافة الأحياء لرفع الأنقاض وجارِ التأكد من عدم وجود ضحايا أخرين داخل المبنى.
 
وكان شارع خليل حمادة في الإسكندرية، قد شهد اليوم انهيار مبنى مكون من 13 طابقا، وتابع لحي المنتزه أول.
 
وأسفر الانهيار عن تحطم سيارات تصادف وقوفها أسفله، وجاري البحث عن عدد من الضحايا أسفله كانوا متواجدين في أحد المحلات التجارية أسفله.
 
وتسبب الانهيار في نشوب حريق في الأنقاض، وعلى الفور تدخلا قوات الحماية المدنية بمحاولة السيطرة عليها وإطفائها، وذلك بالتزامن مع عملية البحث عن الضحايا العالقين والغير معلوم عددهم حتى الآن.
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