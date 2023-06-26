"ضحايا تحت الأنقاض"... انهيارٌ "مروّع" لعقار في الإسكندرية

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شهدت منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، شمال مصر، انهيار عقار مكون من 13 طابقاً، اليوم الاثنين، فيما تبحث السلطات عن ضحايا تحت الأنقاض.

وتلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار بشارع خليل حمادة، في منطقة سيدي بشر، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض ورفع الحطام.

وأكد شهود عيان أنَّ, "العقار انهار في ظل تواجد عدد من السكان داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين، كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفله، وكذلك عدد من السيارات".



وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بسرعة رفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا.



وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول مكان انهيار العقار كما تم فصل الغاز والكهرباء والخدمات عن العقارات المجاورة لتجنب حدوث كارثة.



وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وطلبت أوراق وتراخيص العقار من مسؤولي الحي لمعرفة كافة التفاصيل عنه، وبحث سبب انهياره.