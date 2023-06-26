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الأردن: تجاوزنا الطاقة الاستيعابية للاجئين وعودة السوريين واجب إنساني وضرورة ملحة

26
JUNE
2023
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أكد نائب رئيس وزراء الأردن أيمن الصفدي أهمية تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في تهيئة الظروف الملائمة للاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.
 
وجاءت تصريحات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الصفدي خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أكد خلاله أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة في توفير احتياجات اللاجئين.
 
كما أطلع الصفدي ضيفه غريفيث على الجهود المبذولة في إطار المسار السياسي العربي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
 
واستعرض الصفدي التحدّيات التي تواجهها المملكة كدولة مستضيفة للاجئين السوريين، مؤكداً أن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وأن تلبية متطلباتهم الحياتية بشكل لائق إلى حين عودتهم إلى وطنهم، هو واجب إنساني وضرورة أمنية إقليمية ودولية.
 
وأكد الصفدي أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم. وحذّر من تراجع الدعم الدولي لهم.
 
من جانبه، عبّر غريفيث عن تقديره للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في استضافة اللاجئين، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.
روسيا اليوم
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