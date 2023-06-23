قرار جديد يخص غير الكويتيين العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة

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قرر مكتب مجلس الأمة الكويتي عدم تجديد عقود المستشارين غير الكويتيين العاملين في الأمانة العامة في المجلس والاستعانة بمستشارين كويتيين.

وأصدر مكتب المجلس، عقب اجتماع له اليوم الجمعة، برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون، بيانا أعرب فيه رئيس وأعضاء المكتب عن شكرهم لموظفي مجلس الأمة من مختلف القطاعات، وحرس المجلس على الجهود المبذولة في تنظيم جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

ووافق مكتب المجلس على الاقتراح المقدم من الأمانة العامة في شأن مواعيد عقد جلسات المجلس، على أن تكون الجلسات في شهر يوليو 2023 أسبوعية بواقع 7 جلسات، وبما لا يتعارض مع قرار ديوان الخدمة المدنية في شأن إجازة عيد الأضحى.

كما وافق مكتب المجلس على إعادة تعيين خالد بوصليب أمينا عاما لمجلس الأمة بالدرجة الممتازة.