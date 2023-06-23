الأردن.. حملة أمنية كبيرة تستهدف تجار مخدرات

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كشفت مديرية الأمن العام في الأردن، يوم الخميس، تفاصيل تتعلق بحملة أمنية نفذتها في البادية الشمالية ضد تجار مخدرات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن: "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد من قوات الدرك وشرطة البادية الملكية والفريق الخاص التابع للإدارة، نفذوا حملة أمنية خاصة ضمن اختصاص البادية الشمالية بعد جمع المعلومات حول مواقع عدد من تجار ومروجي المخدرات".

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى خلال الحملة "مداهمة 26 موقعا مختلفا لأماكن أولئك الأشخاص، حيث تم إلقاء القبض على 11 شخصا من المطلوبين وتجار ومروجي المخدرات".

وفي ذات السياق، تعاملت كوادر الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية مع أربع قضايا أخرى في محافظات العاصمة ومادبا والعقبة، وألقي القبض خلالها على 8 أشخاص من مهربي وتجار المخدرات.

وأضاف الناطق الإعلامي: "تم التعامل في محافظة العاصمة مع قضيتين، ألقي القبض في الأولى على تاجر مخدرات وشخصين آخرين يعملان لديه لترويج المخدرات في مناطق شمال العاصمة، وضبط بحوزة ثلاثتهم 6 كفوف حشيش ومجموعة كبيرة من الحبوب المخدرة، فيما ألقي القبض في القضية الثانية على مروجين اثنين وبحوزتهما 5 كفوف حشيش بعد مداهمة مكانهما".

واختتم قائلا: "في محافظة مادبا وبعد متابعة أحد مروجي المخدرات والتأكد من قيامة بحيازة ونقل كمية من المخدرات بواسطة مركبته جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، فيما دوهم في القضية الأخيرة في محافظة العقبة منزل شخصين يقومان بترويج المواد المخدرة وألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 7 كفوف حشيش" .