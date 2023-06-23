قتلى ومفقودون بعد غرق 3 قوارب مهاجرين قبالة تونس

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قال مسؤول قضائي مساء الخميس إن ما لا يقل عن 12 مهاجرا إفريقيا فقدوا وتوفي ثلاثة بعد غرق ثلاثة قوارب قبالة تونس.

ووقعت الحادثة أثناء محاولة المهاجرين عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع حاد في إبحار قوارب المهاجرين من تونس.

وقال فوزي المصمودي القاضي بمحكمة صفاقس لرويترز، إن خفر السواحل أنقذ 152 آخرين قبالة سواحل مدينة صفاقس في الجنوب التونسي.

واقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها "فورا" في الميزانية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد برنامجا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية.

وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الجاري.

وتنص النقاط الخمس التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمار في تونس ولا سيما في دعم القطاع الرقمي، واستثمارات في تصدير تونس للطاقات المتجددة وتوسيع برنامج تبادل الطلاب (إيراسموس).

ويتعلق أحد مقترحات بروكسل بمكافحة "الأعمال المشينة" للهجرة السرية التي من أجلها سيقدم الاتحاد الأوروبي لتونس "هذا العام 100 مليون يورو لمراقبة حدودها والبحث عن المهاجرين وإنقاذهم"، بحسب فون دير لاين.