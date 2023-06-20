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الأمم المتحدة تكشف عدد حالات الاغتصاب المرصودة في السودان

20
JUNE
2023
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عرض أكثر من 53 امرأة وفتاة في السودان للعنف الجنسي، خلال القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، على ما أعلنت الأمم المتحدة.
 
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الاثنين، إن مكتبه تلقى تقارير عن أعمال عنف جنسي ضد ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة في الصراع السوداني.
 
ونقلت رويترز عن تورك قوله إن ما بين 18 و20 امرأة اغتصبن في هجوم واحد.
 
وأضاف تورك "مصدوم من مزاعم العنف الجنسي، لا سيما الاغتصاب".
 
موت ودمار
 
من جانبه، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، من أنّ السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، وذلك في مستهلّ مؤتمر تستضيفه جنيف لتنسيق إيصال المساعدات إلى هذا البلد حيث تتواصل الحرب من أكثر من شهرين.
 
 
جنود الخفاء في معركة البقاء
 
 
 وقال غوتيريس أمام المشاركين في المؤتمر إنّ "حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوق. من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة".
 
ويشهد السودان منذ 15 بريل معارك بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
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