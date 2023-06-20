living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر تحذر من كارثة إنسانية في السودان تؤثر على دول الجوار

20
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر استقبلت أكثر من 250 ألف مواطن سوداني منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.
 
وأعلن شكري إطلاق مبادرة مصرية قطرية مشتركة "لضمان توفير الدعم للشعب السوداني الشقيق، وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية".
 
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت أمام المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة الذي نظمته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والسعودية وقطر وألمانيا والاتحادين الأفريقي والأوروبي.
 
كما حذر شكري من "حدوث كارثة إنسانية" تؤثر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في السودان والدول المجاورة.
 
وأكد الوزير استمرار تقديم مصر للمساعدات الطبية والغذائية والنفسية على المعابر الحدودية والتي وصل حجمها إلى 300 طن من المساعدات العاجلة.
 
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان إن شكري عبر خلال كلمته عن قلقه من استمرار الصراع، مما سيؤدي إلى فرار المزيد من السودانيين إلى دول الجوار وزيادة الأعباء الاقتصادية على الدول المجاورة، مشيرا إلى أن عدد السودانيين في مصر كان قد بلغ خمسة ملايين قبل تفجر الصراع.
 
وتسبب القتال المستمر منذ أكثر من شهرين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في نزوح 1.7 مليون شخص داخل السودان وفرار 500 ألف إلى الدول المجاورة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   