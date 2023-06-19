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مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 28 باقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

19
JUNE
2023
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ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في جنين إلى 3 وعدد الجرحى إلى 28، بينهم 6 جراحهم خطيرة وكذلك إصابة 6 جنود إسرائيليين إثر اقتحام قوات إسرائيلية مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.
 
وقال مراسلنا إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم الاثنين، مدينة جنين ومخيمها، وقوبلت القوات إطلاق نار كثيف وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع.
 
وأضاف مراسلنا أن الوضع حرج جدا في مخيم جنين، مشيرا إلى إصابة سيارة عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة في جنين، فيما أصيب 6 جنود إسرائيليين بعدما وقعوا في كمين بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة مروحية عسكرية.
 
وفي بداية الاقتحام الإسرائيلي لجنين ومخيمها، أعلن عن إصابة ثمانية فلسطينيين، بينها إصابتان خطيرتان، بحسب ما أفاد مراسلنا، قبل أن يرتفع عدد الإصابات إلى 10 جراء الاشتباكات المندلعة مع الجيش الإسرائيلي.
 
 وفي وقت لاحق، قال مراسلنا في رام الله إن مشافي جنين استقبلت "حتى الآن" 15 إصابة، بينها 3 إصابات خطيرة.
 
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن 4 إصابات وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، وإصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس وصلت إلى مستشفى الرازي، و9 إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، من بينها إصابتان خطيرتان في الصدر، ومنهما حالة حرجة.
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