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التحليق فوق الأهرامات.. حلم يتحقق بفضل الـ"الباراموتور"

19
JUNE
2023
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حلّقت مجموعة من الطيارين المحترفين والمتحمسين فوق منطقة الأهرامات المصرية في الجيزة، الجمعة، ستمتعين بمنظر فريد من نوعه لإحدى عجائب العالم القديم.
 
تنظم هذا الحدث، الذي يتيح للطيارين المشاركين الارتفاع فوق الأهرامات بنحو 200 متر، شركة "سكاي ون" المصرية المتخصصة في رياضة الباراموتور منذ عام 2017.
 
وأوضح منظمو الحدث أن الذين شاركوا في حدث الجمعة، كانوا مجموعة برازيلية من طياري الباراموتور المحترفين، الذين استمتعوا برؤية الأهرامات من أعلى، وسيستمتعون برؤية مماثلة لمدينة الأقصر ومنتجع مرسى علم المطل على البحر الأحمر، في الأيام المقبلة.
 
وقال السائح وطيار الباراموتور البرازيلي، تياغو سا كارنيرو: "حلم كبير أن أتواجد هنا. أنا وأصدقائي من بلدنا البرازيل سعداء للغاية.. لأن اليوم سيتحقق هذا الحلم بالتحليق فوق الأهرامات".
 
وقال مدير تطوير الأعمال بشركة "سكاي ون"، سامح مبر: "رياضة الباراموتور منتشرة خارج مصر منذ سنوات طويلة، لكنها حديثة العهد إلى حد ما في مصر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وأشار إلى أن الشركة لا تعتبر الباراموتور "مجرد رياضة، وإنما لتنشيط السياحة أيضا، لأننا نقدم مشاهدة سياحية للراغبين. نقدم برامج سياحية للضيوف الذين حضروا لزيارة مصر، كي يروا الأماكن السياحية لدينا بشكل مختلف. إنهم يشاهدون مصر من منظور مختلف".
 
من جانبه، قال طيار الباراموتور المصري، عمر نسيم: "إنه طيران شراعي، لكن ميزة الباراموتور أن به محرك (موتور)، فالإقلاع والهبوط يكون من على الأرض، فلا تضطر أن تبحث عن موقع مرتفع لتطير منه، وبالتالي تتمكن من التقاط الصورة التي تريدها بالتحديد".
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