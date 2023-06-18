شاب يتزوج من فتاتين في ليلة واحدة!

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أعلن شاب جزائري زواجه من فتاتين بليلة واحدة "للقضاء على العنوسة"، في حالة هي الثانية من نوعها في البلاد في أقل من عام واحد، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الشعبية.

وقد وثّقت الصور ومقاطع فيديو العريس الجزائري من عنابة، وهو يتوسط عروسيه بفستان زفافهما وبدت عليهما الفرحة والسعادة وهما تتشاركان العريس ذاته.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الزفاف الثلاثي في ليلة واحدة، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، لم يعرف اسمه، مؤكدين غرابة ما يحدث وبأنه أمر غير مسبوق.

صاحب تجربة سابقة من هذا النوع، وهو الشاب رشيد السكيكدي، بارك في منشور على حسابه في "تويتر" قائلا: "ألف مبروك للشاب العنّابي الذي تزوّج اليوم من زوجتين في فندق صبري".

بينما تباينت تعليقات المتابعين على هذا الزواج، وانقسمت الآراء بين الترحيب بشجاعة الموقف ورفض الاستخفاف بالمرأة، فيما ظهرت مجموعة من التعليقات تعتبر في الخطوة تعديا على تقاليد المجتمع، وأخرى تشيد بالرجل.