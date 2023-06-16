الأردن.. إسقاط "درون" محملة بأسلحة قادمة من سوريا

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أسقط الجيش الأردني، صباح الجمعة، على إحدى واجهاته ضمن المنطقة العسكرية الشرقية، طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف قائلا "تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر أنه بعد إسقاط الطائرة المسيرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيه طائرة مسيرة، حيث كان قد أسقط قبل 3 أيام طائرة مسيرة قادمة من سوريا وكانت محملة بالمخدرات.

وجاء في بيان عسكري أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف أن "بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل 500 غرام من مادة الكرستال (المخدرة)"، مشيرا إلى "تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".