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أعلنت وسائل الإعلام المصرية العثور على أشلاء 3 بريطانيين في مصر بعد نحو 5 أيام من وقوع حادث احتراق لنش سياحي بمرسي علم جنوب البحر الأحمر.

وكشفت مصادر طبية وأمنية بالبحر الأحمر، في تصريحات لموقع "المصري اليوم"، أنه تم العثور على أشلاء جثث البريطانيين الثلاثة المفقودين في حادث احتراق لنش مرسي علم في البحر الأحمر متفحمة تماما "أشلاء" داخل اللنش، وتم إخطار النيابة للانتقال للمعاينة، فيما وصل اللواء محمد بنداري لمرسي علم لمتابعة الموقف.

وقررت النيابة نقل الجثث لمشرحة مستشفى الغردقة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة وإجراء تحليل الحامض النووي ومعرفة هويتهم وبياناتهم.

فيما أوضحت المصادر أن ثلاث عربات إسعافات كانت متواجدة بمنطقة الشاطئ الذي تم سحب اللنش المحترق إليه.

يذكر أن المفقودين الثلاثة هم سيدة ورجلان كانوا داخل غرفهم على متن اللنش لحظة اشتعال الحريق.

وكانت سواحل مدينة مرسى علم قد شهدت حريقا في لنش سياحي وعلى متنه 15 راكبا إنجليزيا و10 أفراد من طاقمه، بالإضافة إلى مرشدين اثنين، حيث تم إنقاذ 12 سائحا وطاقم المركب والمرشدين وفقد 3 أشخاص.

وأسفر الفحص المبدئي عن أن أسباب الحادث هي حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات، وانتقلت النيابة العامة للفحص والتحقيق.