living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مانحون يتعهدون بستة مليارات دولار لسوريا

16
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعهد مانحون دوليون في مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي في بروكسل بتقديم 5.6 مليار يورو (6.13 مليار دولار) لمساعدة سوريا بعد أن فاقم زلزال في فبراير محنة سكان يعانون أصلا من الفقر بسبب الصراع الدائر منذ عام 2011.
 
وتشمل التعهدات 4.6 مليار يورو لعام 2023 ومليار يورو لعام 2024 وما بعده لدعم النازحين داخل سوريا والفارين إلى الدول المجاورة.
 
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 3.8 مليار يورو في شكل منح، منها 2.1 مليار من المفوضية الأوروبية و1.7 مليار من حكومات الاتحاد الأوروبي.
 
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارحية في الاتحاد الأوروبي "بصفته أكبر مانح للشعب السوري، يتعين على الاتحاد الأوروبي، ونريد نحن، ضمان أن يظل وضعهم على رأس جدول الأعمال الدولي".
 
وأضاف "المؤتمر ليس فقط أكبر حدث سنوي للتبرعات لسوريا، بل أيضا منصة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي كامل وشامل للصراع في عامه الثالث عشر".
 
وقالت ثلاث منظمات في الأمم المتحدة إن الاحتياجات في سوريا هائلة وحذرت من أنه لم يجر حتى الآن إلا تحصيل عُشر التمويل المطلوب لعام 2023.
 
وقال رؤساء المنظمات الثلاث التابعة للأمم المتحدة إنهم يأملون في مستوى مماثل من التعهدات التي بُذلت لسوريا وجيرانها في مؤتمر مماثل العام الماضي وبلغت 6.7 مليار دولار.
 
مادور الصحة النفسية لإعادة تأهيل من عانى ويلات الحرب؟
 
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 14 مليون سوري فروا من منازلهم منذ 2011 ولا يزال نحو 6.8 مليون نازحون داخل سوريا التي يعيش فيها كل السكان تقريبا تحت خط الفقر.
 
ويعيش نحو 5.5 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
 
وقال دان ستوينيسكو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا "لا يمكننا تحمل خسارة جيل آخر. ينبغي ألا تكون سوريا بعد الآن مكانا يهرب منه الناس".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   