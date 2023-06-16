مصر.. الكشف عن مصير البريطانيين المفقودين من الزورق المحترق

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عثرت السلطات المصرية، يوم، الخميس، على جثث ثلاثة بريطانيين مفقودين متفحمة داخل زورق سياحي بمرسي علم جنوب البحر الأحمر، بعد خمسة أيام من نشوب حريق في الزورق، وذلك بعد قطره من منطقة الحادث إلى الشاطئ.

وقررت النيابة العامة نقل الأشلاء داخل ثلاثة أكياس لمشرحة مستشفى الغردقة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة وإجراء تحليل الحمض النووي لمعرفة هويتها وبياناتها، وفق رويترز.

والمفقودون الثلاثة هم سيدة ورجلان كانوا داخل غرفهم لحظة اشتعال الحريق في الزورق "هوريكان"، الذي كان يقل 15 راكبا إنجليزيا وطاقما من عشرة أفراد، بالإضافة إلى اثنين من المرشدين.

وأنقذت السلطات 12 سائحا وطاقم الزورق والمرشديْن.

وأظهر الفحص المبدئي أن سبب الحادث هو ماس كهربي في غرفة المحركات، وانتقلت النيابة العامة للفحص والتحقيق.