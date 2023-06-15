المغرب.. حبس قيادي في "العدل والإحسان" بتهمة التحرش الجنسي

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قضت محكمة مغربية بحبس قيادي في جماعة العدل والإحسان عاما واحدا بسبب "تحرش جنسي" مع تبرئته من تهمة "اتجار بالبشر"، وفق ما أفاد مسؤول في الجماعة.

قال القيادي في الجماعة حسن بناجح لوكالة فرانس برس إن المحكمة الابتدائية بمكناس (شمال وسط) قضت بإدانة محمد أعراب باعسو بالحبس عاما واحدا "من أجل التحرش الجنسي والاخلال العلني بالحياء"، مع تعويض بحوالى 6 آلاف دولار للضحية المطالبة بالحق المدني.

وشملت لائحة الاتهام "الاتجار بالبشر"، و"الإخلال العلني بالحياء" و"استدراج أشخاص لممارسة الدعارة"، بعدما اتهمته تلك السيدة "باستغلالها جنسيا"، بحسب محاميتها عائشة كلاع.

وأضافت كلاع لوكالة فرانس برس أن المتهم "كان يستغل هشاشة ضحيته، مقابل وعد بتوظيفها".