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إسرائيل تعلن "خلاصة التحقيق" في حادث الحدود مع مصر

15
JUNE
2023
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خلاصة التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على الحدود مع مصر قبل 10 أيام، وأدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيلي وفرد أمن مصري.
 
 وقال المتحدث في بيان إنه "على ضوء التحقيق تبين أن شرطيا مصريا تسلل من الحدود المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية من خلال أحد الممرات الأمنية في السياج، وأطلق النار باتجاه قائد فصيلة تابعة لكتيبة الفهد ومجندة تابعة لذات الكتيبة، مما أسفر عن مقتل الاثنين".
 
وتابع البيان: "بعد ذلك بعدة ساعات رصد المخرب فأقدم على إطلاق النار من مسافة طويلة باتجاه قوة تابعة لجيش الدفاع التي ردت بإطلاق النار، وخلال تبادل إطلاق النار سقط جندي إسرائيلي (ثالث قتيلا) بينما أصيب آخر بجروح طفيفة".
 
وأضاف: "بعد الاشتباك الأولي بادر قائد اللواء والجنود التابعون له لمواصلة الاشتباك، بحيث اندفعوا إلى الأمام حتى قاموا بتحييد المخرب".
 
وكان الجيش المصري أعلن بعد الحادث مقتل فرد أمن، أثناء ملاحقته مهربين على الحدود مع إسرائيل.
 
وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانه: "تبين من التحقيق أن الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث هي الممر الأمني في السياج، الذي تم إخفاؤه دون إغلاقه، والممارسة غير النوعية لمبدأ التأمين والحراسة في المنطقة الحدودية".
 
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك وجد أنه ينبغي التأكيد على الأولويات المحددة لتعامل القوات بين الاستعداد للتعامل مع عملية تخريبية والاستعداد للتعامل مع تهديد عمليات التهريب الشائع في هذه المنطقة (...) كما وجد أن انتشار القوات في حماية المنطقة، التي تتميز بحوادث التهريب إلى جانب كثرة أعداد المسافرين الإسرائيليين، كان ضروريا".
 
واستطرد البيان: "في إطار العِبر التي تمت الموافقة على تطبيقها الفوري، تقرر سد الممرات الأمنية في السياج، وتقصير مدة المهمة المتواصلة للمقاتلين من 12 ساعة متواصلة، وتحديد عدد حد أدنى مختلف للجنود في مهام من هذا النوع".
 
و"كجزء من التحقيق، أجري تحقيق مشترك مع الجيش المصري، على خلفية التعاون الاستراتيجي الأمني القائم بين الدولتين، الذي شمل زيارة بعض مسؤولي جيش الدفاع إلى القاهرة والتحقيق المشترك في نقطة وقوع الحادث على الأراضي الإسرائيلية".
 
وأعلن المتحدث أنه "في أعقاب نتائج التحقيق واستنتاجاته، سيتم اتخاذ خطوات على مستوى القيادة بشأن عدد من أصحاب المناصب".
 
 
وعدد المتحدث باسم الجيش الخطوات الإسرائيلية في:
 
سيتم توبيخ قائد فرقة 80 نظرا لمسؤوليته الشاملة عن الحادث وعدم مراقبة تطبيق الأنظمة.
 
سيتم إعفاء قائد اللواء من منصبه ونقله إلى منصب آخر في جيش الدفاع، نظرا لمسؤوليته الشاملة للحادث وطريقة تطبيق النشاطات في المنطقة التي تقع تحت مسؤليته.
 
سيتم توبيخ قائد كتيبة الفهد نظرا لمسؤوليته في تطبيق طريقة تفعيل قواته، وتوقيف تقدمه في الجيش لمدة 5 سنوات.
سيتم النظر في الوسائل المتوفرة لدى الفرقة.
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