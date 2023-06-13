شيخ الأزهر يشارك في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي لأول مرة

A + A -

يشارك شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، يوم الأربعاء، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي، حول "قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام".

ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة، يركز فيها نشر السلام واستدامته، كما سيسلط الضوء على رسالة الدين الإسلامي في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات، التي تضم نخبة من صناع القرار والقادة السياسيين، وأكبر قائدين دينيين في العالم ممثلين في رمزي السلام، وهما شيخ الأزهر (الإمام الأكبر) والبابا فرنسيس، اللذين وقعا للعالم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في عام 2019.