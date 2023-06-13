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قبرص تدين مواطنا قتل 4 مصريين بشكل متعمد في حادث مروع

13
JUNE
2023
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قضت محكمة قبرصية بالسجن 8 سنوات على رجل يبلغ من العمر 69 عامًا؛ بعد إدانته بإشعال حريق أسفر عن مقتل 4 عمال مصريين وحرق 44 كيلومترًا مربعًا من الأرض في يوليو 2021.
 
وقالت وسائل إعلام محلية، إن المتهم أدين بجميع التهم الثلاث المتعلقة بإشعال حريق في منطقة ريفية في قبرص، حيث وجدت المحكمة أن الحريق أضرم بشكل خبيث ومتعمد.
 
ووفقًا لوقائع القضية، فإن الرجل البالغ من العمر 69 عاما، بعد أن أشعل النار في حقل بأراكاباس، ذهب إلى مقهى، حيث أبلغ زميلًا محليا أن هناك حريقًا وأن القصب مشتعل. 
 
من جهتها، استمعت المحكمة إلى أقوال تشير إلى أنه تم تعبئة القرية بأكملها وخدمة الإطفاء لإخماد الحريق، ومع ذلك، غادر المتهم المقهى وذهب إلى قرية إبتاغونيا المجاورة لتناول القهوة ثانية.
 
وفي قرار النطق بالحكم، تم أخذ العامل المشدد لسلوك المتهم في الاعتبار عندما أشعل حريقًا وذهب لتناول القهوة دون إبداء أي اهتمام بما كان يحدث، كانت العوامل المخففة التي تم أخذها في الاعتبار هي السجل الجنائي النظيف للرجل، والظروف الشخصية والعائلية، فضلًا عن تقدمه في السن.
 
وأثر الحريق على أكثر من سبع قرى مجاورة لأراكاباس وأحرق الغابات والحيوانات والزراعة والمنازل والشركات، بينما أودى بحياة أربعة عمال مصريين بشكل مأساوي، وفقًا لوصف الصحف المحلية القبرصية.
روسيا اليوم
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