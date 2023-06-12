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الجيش الإسرائيلي يعلن أولى عملياته على حدود مصر بعد الحادث الأخير

12
JUNE
2023
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أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من إحباط عمليات تهريب مخدرات بكميات ضخمة على الحدود المصرية ، تقدر قيمتها بنحو خمسة ملايين شيكل، فيما تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم
 
ووفق قناة i24NEWS الإسرائيلية فقد تمت مصادرة المخدرات بهدف التحري من قبل الشرطة الإسرائيلية.
 
فيما نُقل جنود الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث وبدأوا بمطاردة المشتبه بهم في محاولة التهريب وتم اعتقال اثنين منهم.
 
وخلال المطاردة، تم العثورعلى أكياس فيها مواد يشتبه في أنها مخدر من نوع الماريجوانا وصادراتها، وتزن 21 كيلو جراماً ، بقيمة تقديرية بنحو 2.35 مليون شيكل ومواد يشتبه في أنها من نوع الحشيش تزن 26 كيلو جراما بقيمة 2.35 مليون شيكل.
 
وخلال عام 2023، تم حتى الآن إحباط حوالي 30 عملية تهريب مخدرات من الحدود المصرية بقيمة حوالي نصف مليار شيكل.
 
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إنه "فجر يوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".
 
واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.
روسيا اليوم
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