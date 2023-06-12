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تحذيرات عاجلة للمصريين من يوم الثلاثاء

12
JUNE
2023
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أصدرت وزارة الزراعة المصرية متمثلة في مركز معلومات تغير المناخ، تحذيرات عاجلة للمواطنين المصريين بعد توقعها نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، غدا الثلاثاء. 
 
ولفتت نشرة التحذيرات، إلى أنه سيصاحب نشاط الرياح سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وتتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء. 
 
وطلبت الوزارة من المواطنيين توخي الحذر والابتعاد عن اللوحات الإعلانية الضخمة، لعدم تكرار أزمة كوبري أكتوبر حيث سقطت لوحة ضخمة على رؤوس المواطنيين.
 
1- تجنب التواجد بجوار الإعلانات الكبيرة والأعمدة والأشجار أثناء هبوب العاصفة.
 
2- شرب كميات كبيرة من المياه بسبب ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح الجافة لفترات من اليوم.
 
3- مرضى الحساسية والجيوب الأنفية الابتعاد عن الأتربة قدر الإمكان.    
 
ووصف مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الوضع الحالي لحالة الطقس على أنه حالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية، ستتأثر بها البلاد يوم غد الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023.
 
وأكد المركز، أنه ستتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي، بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية.
روسيا اليوم
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