تفاصيل هجوم إرهابي في كركوك.. وارتفاع قتلى القوات العراقية

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من موقع الحادثارتفع عدد قتلى القوات العراقية من جراء الهجوم الإرهابي في محافظة كركوك، الأحد، إلى 4 أشخاص.

وأفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" بمقتل 3 ضباط في الحادث، إضافة إلى منتسب فارق الحياة بسبب جروحه البليغة.

كما ذكرت مصادرنا أن الحادث خلف أيضا إصابة جنود آخرين.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "بعد الضربات الموجعة والعمليات النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة البطلة ضمن قواطع المسؤولية والتي كبدت عناصر عصابات داعش خسائر كبيرة بالأرواح وقتل مجموعة كبيرة من قياداتها، تحاول هذه العصابات المنهزمة إثبات وجودها الذي لم ولن يعود من جديد بفضل الشجعان في الأجهزة العسكرية والأمنية".

وأضافت: "أقدمت عناصر إرهابية بالساعة 22:00 من يوم أمس بالتعرض بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تابعة إلى اللواء 32 بالفرقة 8 في الجيش العراقي قرب قرية تل الورد بناحية الملتقى في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك".

في غضون ذلك، وصل الفريق الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، إلى كركوك للاطلاع على الحادث وتفقد الجرحى.

كما وصلت لجنة تحقيقة مشتركة لمعرفة ملابسات الحادث وحيثياته والوقوف على أسبابه.

وختم البيان بالقول: "وليعلم عناصر عصابات داعش أن الرد سيكون عاجلا وغير متوقع وسيزلزل الأرض تحت أقدامهم العفنة".