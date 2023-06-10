إنفجار يهزّ تركيا... وسقوط ضحايا!

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أفاد مراسل "روسيا اليوم" اليوم السبت، بوقوع انفجار في مصنع "باروتسان" لتصنيع الصواريخ والمتفجرات في منطقة إيلماداغ بالعاصمة التركية أنقرة، وسط وقوع ضحايا.



وأضاف، "الانفجاروقع في مصنع "باروتسان" لتصنيع الصواريخ والمتفجرات على أطراف أنقرة، والتابع لشركة MKE التركية وهناك أنباء تفيد بوجود قتلى وجرحى بالانفجار"، منوها بأن "التعامل مع الحدث حتى الآن يتم على أنه حادث عرضي، وليس عملا إرهابيا".



فيما أفادت وزارة الدفاع التركية بـ"مقتل 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للصواريخ في العاصمة أنقرة".

بدورها ذكرت وسائل الإعلام أن "الانفجار تسبب بوقوع ضحايا، وسط وصول فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث".