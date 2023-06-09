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مطالب في إسرائيل بتحويل حدود مصر لـ"محور موت"

9
JUNE
2023
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خاطب عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون، وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، في جلسة عامة لتحويل محور التهريب على الحدود المصرية الإسرائيلية إلى "محور موت".
 
فيما رد جالانت: "الموضوع مهم، يجب اتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة القانون والنظام على الحدود المصرية وبصحراء النقب".
 
وحذر عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست داني دانون من تعليمات إطلاق النار التي قال إنها تمنع جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية مع مصر من القضاء على مهربي المخدرات والميليشيات المسلحة من البدو ويعرضون قوات الجيش للخطر.
 
وسأل دانون جالانت في الجلسة العامة للكنيست، وفقا للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي: "هل ينوي الجهاز الأمني تغيير تعليمات فتح النار فيما يتعلق بالمهربين المسلحين من الحدود المصرية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فما هي الأسباب؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فمتى ستدخل التعليمات الجديدة حيز التنفيذ؟".
 
ورد وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا: "تعليمات إطلاق النار كما تم تحديدها تقدم حلا لكل قطاع في أي مكان محدد وفي القطاع الجنوبي في هذا السياق التعليمات توجه للجيش الإسرائيلي سواء في الروتين أو في حالات الطوارئ. ونقوم بمراجعة التعليمات من وقت لآخر ويتم تحديدها وفقًا للاحتياجات التشغيلية".
 
واضاف: "دائمًا يتم التهريب على الحدود الجنوبية وتصبح تلك العمليات أكثر عنفا. وعلى هذه الخلفية ، تم تحديث تعليمات إطلاق النار العام الماضي. نحن نعمل باستمرار على تصحيح التعليمات. ''
 
وحول تعامل جنود الجيش الإسرائيلي مع مهربين مسلحين ، قال جالانت: "هذه مشكلة خطيرة للغاية. أنا معكم في موضوع العمل الحاسم ، ولو بتعليمات مؤقتة ، من أجل إرساء القانون والنظام".
 
وردًا على كلمات وزير الدفاع، قال دانون في سؤال له: "سيدي الوزير ، لقد تم انتخابنا للدفاع عن مصالح الإسرائليين، جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية في واقع مستحيل أيديهم مقيدة في وجه الإرهاب البدوي الخطير الذي تحول إلى بلاء. عصابات الإرهابيين البدو المسلحين تتجول ليلاً بعد ليلة في الطرق على الحدود المصرية فيما أصحاب المنزل تحت غطاء أوامر إطلاق النار التي لا تسمح لجنودنا بالتعامل معهم".
 
وسأل دانون جالانت "ماذا نفعل يا سيادة الوزير لتغيير الواقع على الحدود المصرية حتى تردع المهربين وتسمح بحرية العمل لجنودنا؟".
روسيا اليوم
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