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ترحيب إماراتي بتوافق لجنة 6+6 الليبية على قوانين الانتخابات

9
JUNE
2023
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رحبت الإمارات بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة "6+6"، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.
 
وأثنت الخارجية الإماراتية في بيان لها على "جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا".
 
وأعربت "عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا".
 
وجددت الوزارة "موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار"، وفقما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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