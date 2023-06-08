الكويت.. "صوّت وقهوتك بدينار" للتشجيع على التصويت في انتخابات مجلس الأمة

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أطلقت مقاه في مختلف الدوائر الكويتية شعار "صوّت وقهوتك علينا.. صوّت وقهوتك بدينار" من أجل تحفيز الناخبين والناخبات على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة - 2023.

هذا وقد حرصت تلك المقاهي على تذكير الناخبين باصطحاب ثبوتيات جنسيتهم كي يتسنّى لهم إتمام عملية التصويت.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشرت صحيفة "القبس" نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء في البلاد، مشيرة إلى تقدم 10 وجوه جديدة إلى المقاعد البرلمانية في حين تحدثت عن تراجع للمرأة في البرلمان.

وذكرت الصحيفة أنّ نسبة التغيير في تركيبة مجلس الأمة بلغت %24 عن تشكيلة المجلس المبطل 2022.

كما وأسفرت النتائج أيضا عن صعود 10 وجوه جديدة، مع اختراق وجوه شبابية شكّلت مفاجأة في بعض الدوائر، وحفاظ وجوه شبابية في المجلس المبطل على مقاعدها، فيما خسرت المرأة مقعدا من أصل مقعدين في المجلس المبطل.