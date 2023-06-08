العراق يعلن مقتل قيادي كبير في تنظيم "داعش"

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل "والي شمال بغداد" في تنظيم "داعش" خلال عملية عسكرية.

وفي بيان مقتضب قال رئيس الخلية اللواء سعد معن، إن قوة من الجيش العراقي مسنودة بحشد الطارمية (العشائري) تمكنت من نصب كمين أسفر عن قتل أربعة من عناصر "داعش" من ضمنهم "والي شمال بغداد" المدعو عدنان اللهيبي، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأفاد بأن العملية النوعية التي تم تنفيذها استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، أن مقتل اللهيبي سيحقق مكاسب مهمة، منها الإطاحة بعنصر مهم للقيادة والسيطرة لدى عصابات "داعش" ممثلا بمنصب والي شمال بغداد، مما سيحدث إرباكا في صفوف التنظيم في موضوع إيصال الأوامر بين عناصره كونه حلقة وصل بين المفارز الإرهابية في هذا القاطع ومراجعهم التي يتلقون منها الأوامر.

ووفقا لسليم، تمتد منطقة سيطرة القيادي الذي لقي مصرعه من التاجي وصولا إلى محافظة صلاح الدين حيث قضاء الدجيل.

وصرح بأن مقتل القيادي الداعشي "سيؤثر على معنويات العناصر الإرهابية ويؤدي إلى شلل محاولة إعادة التنظيم".