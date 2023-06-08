علماء ودعاة من 30 دولة يطالبون بإطلاق سراح الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين في تونس

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طالب حوالي 300 من كبار علماء الأمة ودعاتها من أكثر من 30 دولة حول العالم، بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي، وبقية المعتقلين السياسيين.

وجاء ذلك في عريضة تم توقيعها عبر الإنترنت من قبل علماء ودعاة بارزين من بينهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، والعلامة الموريتاني المعروف الشيخ محمد الحسن الددو، وآخرون.

وطالب الموقعون على العريضة السلطات التونسية بـ"إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم".

وقال الموقعون إنهم يعتبرون حق الحرية أساس حقوق الإنسان وجوهر العدالة وفق ميزان الشريعة والقيم الإنسانية الكونية.

وشدد نص العريضة على أن "الحريات الفردية الجماعية هي أساس الشريعة الغراء ومرتكز بناء الأمة وتطورها".

دعا الموقعون العلماء إلى "الجهر بكلمة الحق والتحرك العاجل لرفع المظالم المسلطة على الموقوفين السياسيين في تونس".

وأشاروا إلى أن "هذا البيان يعبر عن موقفهم الثابت في دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعتبروها من مقاصد الشريعة"، مؤكدين على أهمية العمل المشترك والتعاون لتحقيق هذه الأهداف النبيلة وعلى رأسها حماية الحريات والكرامة الإنسانية.

وحكم على الغنوشي (81 عاما) في شهر مايو بالسجن عاما واحدا ‬‬‬بتهمة التحريض على رجال الشرطة، كما أغلقت الشرطة مكاتب حزب النهضة الإسلامي.