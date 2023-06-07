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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو بشأن حادث إطلاق النار

7
JUNE
2023
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تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 
وتناول الاتصال، وفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.
 
وقد أكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
 
يوم السبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 3 جنود ومسلح وإصابة جنديين آخرين، في "حادث أمني" وقع قرب الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر.
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 جنود من جراء الاشتباكات قرب الحدود المصرية، في منطقة مسؤولية الفرقة 80، بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.
 
ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى سوروكا بمروحيات عسكرية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء المكان.
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