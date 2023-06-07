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بوريطة: مشاورات "6+6" حققت توافقات لتنظيم الانتخابات الليبية

7
JUNE
2023
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أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المشاورات الخاصة بلجنة (6+6)، حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا.
 
وقال بوريطة في مؤتمر صحفي عقب مشاورات "لجنة 6+6" الليبية بخصوص القوانين الانتخابية، إنه سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق الخاص بتنظيم الانتخابات في ليبيا، وتبني القوانين من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة في الأيام المقبلة.
 
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بوريطة:
 
الحل يجب أن يكون ليبيا، والقواعد يجب أن يضعها الليبيون وفق تصور ليبي.
 
دور الأمم المتحدة أساسي لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات.
 
نتطلع إلى المضي قدما نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا.
 
اتفاق "لجنة 6+6" ينبغي أن تواكبه إرادة سياسية حقيقية من كل الأطراف. 
 
ومن جانبه، قال عضو "لجنة 6+6" عن مجلس النواب، جلال الشويهدي:
 
تم التوافق على قانون الانتخابات، وننتظر حضور عقيلة صالح في القادم من الأيام للإشراف على التوقيع على الاتفاق.
 
انتهينا للاتفاق على كافة النقاط وسن قانونين.
 
اتفقنا على قانون انتخاب مجلس الأمة المتكون من غرفتي النواب والشيوخ.
 
التوصل لتوافق على قانون انتخاب رئيس الدولة بعد تجاوز كل النقاط الخلافية.
 
القوانين الانتخابية لا تمنع أحدا من المشاركة في الانتخابات ولا تتسم بالإقصاء.
 
حفظت القوانين الانتخابية دور الأحزاب، ووسعت مشاركة المرأة، والتمثيل الإقليمي.
 
لم يبق إلا الإصدار الرسمي للقانونين من قبل مجلس النواب لتفعيلهما رسميا.
 
وبدوره قال عمر أبو بوليفة ممثل مجلس الأعلى للدولة في اللجنة:
 
- القوانين التي صدرت لا تتسم بالإقصاء. 
 
- هي قوانين لا تمنع أحدا من المشاركة الانتخابية. 
 
- الأحزاب السياسية أصبح لها دور في العمل السياسي. 
 
- القوانين التي تم الاتفاق عليها لم يبق إلا إصدارها من مجلس النواب كما ينص على ذلك التعديل الدستوري 13.
 
وتضم "لجنة 6+ 6" ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومهمتها إعداد قوانين للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021.
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