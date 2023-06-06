ليبيا.. تأجيل الإعلان عن الاتفاق حول قوانين الانتخابات

A + A -

كشف مصدر من داخل اللجنة الليبية المشتركة 6+6، الإثنين، عن تأجيل الإعلان عن الاتفاق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ليبيا بعد أشهر.

وينتظر أن يشرف رئيسا مجلسي النواب والدولة بالأحرف الأولى على قوانين الانتخابات، وسط أنباء عن استمرار الخلاف حول مسألة السجل الانتخابي للمرشح للرئاسة وخلوه من مطالبات العدالة.

وتجتمع لجنة 6+6 منذ أسبوعين ببوزنيقة ضواحي العاصمة المغربية الرباط، للوصول إلى توافقات بشأن القوانين الانتخابية، وعلى رأسها آلية اختيار رئيس البلاد.

وتضم لجنة 6+ 6 ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومهمتها إعداد قوانين للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021.