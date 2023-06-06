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مصادر: إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية الثلاثاء

6
JUNE
2023
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من المنتظر أن تعيد إيران فتح سفارتها في السعودية الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي في الرياض لوكالة فرانس برس، ومصدر إيراني لوكالة أنباء إيرانية شبه رسمية.
 
وقال المصدر الدبلوماسي في الرياض مفضلا عدم الكشف عن هويته إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية".
 
وقالت مصادر إيرانية لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن إيران ستعيد فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض غدا الثلاثاء.
 
والشهر الماضي، أفادت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن طهران "عيّنت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة العربية السعودية".
 
ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت.
 
وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرا.
 
 إعادة العلاقات الدبلوماسية
 
في 10 مارس، نشرت السعودية وإيران بيانا مشتركا بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.
 
نص الاتفاق على الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.
 
ذكر البيان أن الجانبين اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
 
اتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.
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