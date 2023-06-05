العراق.. الإعدام والسجن المؤبد لتجار مخدرات بينهم أجنبيان

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أصدرت محاكم جنايات الرصافة وميسان والنجف في العراق، اليوم الاثنين، أحكاما مختلفة تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد بحق "مجرمي تجارة المخدرات".

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثمانية مجرمين من بينهم اثنان يحملان جنسيتين أجنبيتين ضبط بحوزتهم (34) كيلو غراما من مادة الأفيون المخدرة فيما ضبط بحق اثنين منهم (466) غم من المواد المخدرة بعد أن استورداها من دول أجنبية وترويجها داخل العراق".

وأضاف أن "هذه الأحكام تأتي وفقا للمادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأشار إلى أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمين بحق مجرمين اثنين بالسجن المؤبد على كل واحد منهما لقيامهم بتجارة المخدرات بعدما ضبط بحوزتهم (2) كيلو غرام من المواد المخدرة".

وتابع أن "هذين الحكمين يأتيان استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وبين أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن المؤبد على مجرم ضبط بحوزته (670) غراما من مادة الكريستال المخدرة، وجاء الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".