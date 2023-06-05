آخر كلمات المجند المصري منفذ عملية الحدود.. ماذا تعني؟

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات على نطاق واسع للمجند محمد صلاح، منفذ حادث الحدود الذي قتل 3 جنود إسرائيليين.

"من عُز بقوم ذُل بذلهم ، ومن عُز بالرحمن ظل عزيزاً"، آخر كلمات المجند المصري على بعض الصور التي قام بنشرها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تم تداول الصور والمنشورات على نطاق واسع.

وتم التأكيد على وفاة المجند المصري والتلميح أنه منفذ الحادث، عن طريق بعض المنشورات التي نشرها أصدقاؤه على صفحاتهم الخاصة، والتي تحدثوا فيها على وفاته كـ"شهيد".

وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد قال إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.