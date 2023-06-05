living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بـ3 ملفات بارزة.. تفاصيل زيارة رئيس موريتانيا إلى مصر

5
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، زيارة إلى القاهرة، الأحد، تستمر لمدة 3 أيام، حيث بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، عددا من الملفات على رأسها الأوضاع في السودان، وليبيا، فضلًا عن قضية سد النهضة.
 
واتفق السيسي وولد الشيخ الغزواني خلال مباحثاتهما في قصر الاتحادية بالقاهرة، على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة، للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية.
 
وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفياً لكشف تفاصيل المباحثات المشتركة، حيث قال الرئيس المصري، إن المباحثات شهدت توافقًا حول أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك، مضيفًا:
 
المباحثات تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، وعكست إرادتنا السياسية لتعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات.
 
اتفقنا على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
 
سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية لتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين.
 
ناقشنا تطورات القضية الفلسطينية، وتوافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا بالتزامن مع خروج جميع القوات الأجنبية.
أكدنا أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية.
 
تناولنا ملف "سد النهضة" الإثيوبي وتبعاته الخطيرة على الأمن المائي لدول مصب حوض النيل.
 
من جانبه، اعتبر ولد الشيخ الغزواني أن لمصر مكانة خاصة في وجدان الشعب الموريتاني، إضافة للدور البارز الذي تلعبه القاهرة في القضايا الكبرى.
 
وأكد الرئيس الموريتاني، أن مباحثاته في القاهرة تطرقت للأوضاع في ليبيا والسودان، وكذلك مياه النيل، مشيدًا بما وصفه بـ"صبر مصر" يفي التعاطي مع أزمة السد الإثيوبي.
 
أخبار ذات صلة
 
مشاركة عربية ودولية بحفل افتتاح قناة السويس
ملفات بارزة للزيارة
 
من جانبه، حدد أستاذ العلاقات الدولية، طارق فهمي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، دلالة زيارة رئيس موريتانيا إلى القاهرة في هذا التوقيت بعدد من النقاط، قائلًا إن:
 
زيارة الرئيس الموريتاني مهمة لجملة من الاعتبارات، على رأسها أن العلاقة بين القاهرة ونواكشوط جيدة ومهمة، كما أنها تكشف وجود نية لتطوير العلاقات بين البلدين.
 
هناك تركيز على الملف الاقتصادي، وهذا ملف رئيسي يهم مصر، وسط تأكيد على زيادة الاستثمارات البينية والتبادل التجاري بين البلدين، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية في موريتانيا.
 
الرئيسان اتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، وهناك تنسيق على أعلى مستوى في هذا الإطار.
 
التنسيق العسكري والأمني بين البلدين كان محورًا للزيارة، خاصة مع مناقشة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وهذا أمر مهم موريتانيا ومصر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   