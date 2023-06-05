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مصر.. تعلقت بحبل وسقطت من الدور الخامس بمحاولة لرؤية طفلتيها

5
JUNE
2023
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شهدت مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، واقعة مأساوية، حينما حاولت سيدة مطلقة رؤية أطفالها، فتعلقت بحبل وسقطت من الطابق الخامس لتفارق الحياة على الفور.
 
ووفق سجلات مديرية أمن الجيزة، تلقت الشرطة بلاغا بسقوط سيدة تبلغ من العمر 45 عاما من أحد العقارات، بالمجاورة الأولى بمدينة الشيخ زايد، وبانتقال أجهزة الأمن بصحبة رجال الإسعاف تبين وفاة السيدة بعد تعرضها لإصابات قاتلة.
 
وتبين من التحريات الأمنية أن السيدة منفصلة عن زوجها وأن لديه حضانة طفلتيها، وحينما حضرت لرؤيتهما رفض طليقها، فتعلقت بحبل محاولة دخول المنزل بالطابق الخامس من النافذة، فسقطت.
 
وتحفظت الشرطة على طليق السيدة في البداية حتى تحققت من عدم ضلوعه في وفاتها، فتم الإفراج عنه.
 
وروى شاهد عيان يقطن بالشارع الذي حدثت فيه الواقعة، يدعى هيثم نادي، تفاصيل الواقعة لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا:
 
فوجئنا الليلة الماضية بأصوات شجار وصراخ في العقار الذي شهد الواقعة.
 
باستطلاع الأمر علمنا أن السيدة المذكورة حضرت لرؤية طفلتيها لكن طليقها رفض.
 
السكان حاولوا إقناع الأب بالسماح للأم برؤية طفلتيها من دون جدوى.
 
رأينا السيدة تمسك بحبل به خطاف وعلقته في نافذة المطبخ الخاص بمنزل طليقها وطفلتيها، وتسلقت محاولة الدخول.
 
أصرت السيدة على التسلق رغم تحذيرات السكان لها من إمكانية سقوطها، وهو ما حدث بالفعل.
 
رأينا الطفلتين تبكيان بجوار جثة والدتهما بعد الحادث الأليم.
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