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بعد انتحار نزيل وأعمال شغب.. نائب رئيس وزراء الكويت يقود "نفضة" للسجن المركزي

2
JUNE
2023
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ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية عمل السلطات على "نفضة" شاملة بالسجن المركزي، لتكريس الانضباط ومنع أي تجاوزات أو مخالفات وخاصة بعد الأحداث التي وقعت الثلاثاء الماضي في ذلك السجن.
 
وبذلك، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة طلال الخالد، قراراً بإيقاف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح، ومدير الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، العميد فهد العبيد، وإحالتهما إلى التحقيق.
 
إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني أن وزير الداخلية وجَّه القياديين بضرورة "تكريس الانضباط ومعاقبة أي مسؤول يتقاعس عن أداء مهامه"، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وتطبيق مبدأ "السجن إصلاح وتهذيب".
 
ولفت إلى أنّه عقب الأحداث التي شهدها السجن المركزي تشكلت لجنة تحقيق "وجرى التدقيق على عنابر السجناء والاستماع إلى أقوالهم، وتفقد أوضاعهم، بناء على تعليمات الشيخ طلال الخالد".
 
وأشار المصدر إلى أن "النفضة التي بدأها الخالد تهدف لتعزيز الانضابط الأمني ومنع أي خلل داخل السجن المركزي وتكريس الشفافية وتطبيق القانون على كل من يسيء استخدام السلطة".
 
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، منذ أيام، عن انتحار نزيل داخل السجن المركزي وسجلت قضية بالواقعة وأحيلت إلى جهات الاختصاص.
 
وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق من وزارات مختلفة للتوصل إلى ظروف الواقعة وملابساتها.
روسيا اليوم
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