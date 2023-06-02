مصر.. الإنذار المبكر يحذر المواطنين اليوم الجمعة

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حذرت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة المصرية، المواطنين من الخروج من المنزل اليوم الجمعة، بسبب النشاط الكبير للرمال والأتربة الناتج عن العاصفة الترابية.

وأوضحت وزارة البيئة المصرية أنه متوقع خلال شهر يونيو وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومتوقع نشاط رياح جنوبية غربية.

وأوضحت أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وتهيب بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ذروة التقلبات الجوية اليوم الجمعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوي الموجود في الصحراء الغربية والكتل الهوائية الجنوبية.

وقدمت الأرصاد بعض النصائح التي يفضل اتباعها اليوم مثل:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.

2- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة

3-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

4-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

5-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء داخل المنزل ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

6- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة

7- القيادة بحذر على الطرق لانخفاض مستوى الرؤية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية