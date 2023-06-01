أقوى الجيوش في العالم.. دول عربية في مراكز متقدمة

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نشر موقع "غلوبال فاير باور" تصنيفه السنوي للجيوش الأكثر قوة في العالم، والذي احتلت فيه جيوش دول عربية مراكز متقدمة.

وذكر "غلوبال فاير باور" أن ترتيبه يعتمد على أكثر من 60 عاملا، أبرزها الوحدات العسكرية والقدرات المالية والقدرات اللوجستية والجغرافيا، وغيرها..

وأوضح المصدر أنه يضع أيضا إشارة على مدى تقدم الجيوش أو تراجعها أو استقرارها في القائمة.

وفيما يلي أقوى 10 جيوش في العالم على التوالي:

الولايات المتحدة

روسيا

الصين

الهند

بريطانيا

كوريا الجنوبية

باكستان

اليابان

فرنسا

إيطاليا

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وحسب موقع "غلوبال فاير باور"، فقد احتلت جيوش دول عربية مراكز متقدمة، مثل الجيش المصري، الذي جاء في المركز 14 عالميا.

مصر في المركز 14

السعودية في المركز 22

الجزائر في المركز 26