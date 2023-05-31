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بغرض إفادة الطلاب... دخلت محاضرة جامعية لتصدم بجنينها متوفيا

31
MAY
2023
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سيطرت حالة من الصدمة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بعد انتشار أخبار عن مفاجأة محزنة لامرأة حامل دخلت كلية الطب في جامعة دمشق بغرض إفادة الطلاب في إحدى الدروس العملية لمادة الأشعة.

وقرر دكتور المادة عامر ناجي جميل الاستعانة بالسيدة وهي حامل في الشهر السابع لإجراء تطبيق عملي على جنين داخل الرحم، باستخدام أشعة “الإيكو”.

والمفاجأة كانت أنه مع بدء أحد الطلاب بفحص السيدة تبين أن جنينها متوفيا الأمر الذي أثار صدمة الجميع.

ونشر الدكتور جميل على صفحته في “فيسبوك” مجموعة من الصور أرفقها بالعبارة التالية: ” من أجواء الجلسة العملية والنظرية اليوم لطلاب السنة الرابعة، حيث تم إعطاء الدرس العملي على سيدة حامل في الشهر السابع لكن ولسوء الحظ تفاجأنا أن الجنين لم تقدر له الحياة”.

ولقيت الحادثة تفاعلا وتعاطفا كبيرا على مواقع التواصل ونصائح بضرورة التزام المرأة الحامل بزيارات دورية للطبيب.

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