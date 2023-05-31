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متضررون من تساقط البَرد في الأردن.. "منظر رعب"

31
MAY
2023
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أكد سكان من المناطق المتضررة جراء البرد في الأردن أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها محافظات المملكة ونزول حبات البرد بحجم كبير، أنه أمر لا مثيل له ولم يروا مثله من قبل.
 
وأوضح أحد سكان المناطق المتضررة في العاصمة عمّان لـ "العربية"، أن ما حصل لم يشهدوا مثله من قبل، طيلة السنوات الماضية، مشيرين إلى حجم حبة البرد تصل لحبة البرتقال، وتسببت في تحطم السيارات حتى من الداخل.
 
 
"منظر مرعب"
كذلك أضاف آخر أن منظر تساقط البرد كان مرعباً وبطريقة غريبة وسريعة واستمر لمدة خمس دقائق متواصلة ووصل ارتفاعه في الشوارع إلى 15-20 سنتيمتراً.
 
وأشار إلى أن زجاج السيارات والبيوت تكسر، لافتاً إلى تضرر الأشجار أيضاً والألواح الشمسية، واصفاً ما حصل بالكارثة الطبيعية.
 
 
يذكر أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها محافظات الأردن تسببت بتساقط غزير للأمطار ونزول حبات البرد بحجم كبير، الأمر الذي أدى إلى تحطم مئات المركبات، بالإضافة إلى وفاة أحد الأشخاص بعد أن جرفه السيل.
 
حبات كبيرة من البرد
وشهدت مناطق أبو نصير وشفا بدران شمال العاصمة عمان تساقطا غزيرا لحبات البرد بحجم كبير، الأمر الذي أدى إلى تحطم زجاج مئات المركبات، بالإضافة إلى تضرر الهيكل الخارجي للسيارات.
 
 
كما تحطم عدد كبير من السخانات الشمسية المتواجدة على أسطح البنايات بفعل حبات البرد الكبيرة، دون تسجيل إصابات تذكر حتى اللحظة.
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