living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن "استقلال الصحراء"

30
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أنه "لا يمكن لإفريقيا أن تطوي "صفحة الاستعمار" من تاريخها إلا باستقلال "الصحراء الغربية"، على حد قوله.
 
وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن المغرب يريد انخراطا جزائريا إيجابيا لحل مشكلة الصحراء ويتحدث عن "يد ممدودة" للرئيس تبون
جاءت تصريحات عطاف خلال الاحتفاء باليوم العالمي لإفريقيا الذي يصادف مرور 60 سنة على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا). 
 
وقال وزير الخارجية الجزائري في حديثة عن الصحراء أن "أخوات وإخوانا ... ينتظرون منا الدعم والمساندة لممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير".
 
وشن عطاف هجوما على المغرب دون أن يذكرها بالاسم، واصفا الوضع في الصحراء بـ "استعمار مقيت واحتلال مشين ونهب مخزي لثرواتها".
 
وقال "الشعب الصحراوي التواق إلى التحرر والانعتاق، شأنه في ذلك شأن الشعوب الإفريقية الأخرى التي سبقته في نيل حريتها واستقلالها يستنجد بنا ولا يحق لنا تجاهله، وهو شعب يطالب بالإنصاف ولا يحق لنا رفض انصافه وهو شعب يطالب بمده بيد تسعفه في رفع الظلم والغبن والهيمنة عنه ولا يحق لنا التخلف عن ذلك". 
 
وبدأت مشكلة الصحراء في العام 1975 مع بداية إنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء إثر توقيع اتفاق بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا.
 
ومع خروج إسبانيا في العام 1976، أعلنت جبهة البوليساريو قيام الجمهورية الصحراوية وشن حرب عصابات ضد القوات الموريتانية والمغربية.
 
وفي العام 1979، قرر المغرب ضم الصحراء بشكل كامل بعد انسحاب موريتانيا من المناطق الجنوبية التي كانت تسيطر عليها.
 
واقترحت جهات دولية والأمم المتحدة عددا من الحلول لمشكلة الصحراء، كان أخرها دعم إسبانيا مبادرة للحكم الذاتي قدمها المغرب، وقالت إنها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
 
يذكر أن جيمس بيكر الذي عمل مبعوثا للأمم المتحدة للصحراء قد أعلن في العام 2000 بعد فشل خطة طرحها لإنهاء النزاع "لا أظن أن هناك حل لهذه الأزمة". 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   