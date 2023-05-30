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المغرب.. تفكيك خلية إرهابية بطنجة تخطط لاستهداف منشآت حيوية وأمنية

30
MAY
2023
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أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب اليوم الاثنين، تفكيك خلية إرهابية بطنجة كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية وأمنية.
 
وعلى ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تنشط بمدينة طنجة، وتتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية.
 
وفي بيان، أوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه وفق المعلومات الأولية للبحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات.
 
وأشار البيان إلى أن "التحريات بينت أن المشتبه فيهم حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بإحدى فروع تنظيم "داعش"، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض الوطن".
 
وقد تم إيداع الموقوفين المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية الصادرة عن تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما نقلت صحيفة "هسبريس".
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