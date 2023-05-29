سوريا.. التصدي لهجوم صاروخي إسرائيلي

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أعلنت سوريا، مساء الأحد، تصديها لهجوم صاروخي استهدف محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط دمشق وأسقطت بعض صواريخ العدوان".

وأضاف المصدر: "حوالي الساعة 23:45 من مساء 28-5-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشار المصدر إلى أن الخسائر الناجمة عن الهجوم "اقتصرت على الماديات".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية.