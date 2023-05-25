جنوح سفينة بقناة السويس.. ومحاولات لتعويمها

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أعلن وكيل الشحن (لِيث إيجينسيز)، صباح الخميس، أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر "تاركة وراءها" 4 سفن على الأقل.

وأضافت الشركة أن زوارق القطر تحاول إعادة تعويم السفينة المسماة شين هاي تونغ 23.

وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر: "جنحت شين هايتونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 04:00"، مضيفة أنها "تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 06:00".

وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.