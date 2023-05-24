توافق ليبي على كيفية انتخاب الرئيس

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أعلن ممثلو اللجنة الليبية المشتركة 6+6، مساء الثلاثاء، أنهم توافقوا على كيفية انتخاب رئيس لليبيا، في خطوة ستساهم في الوصول إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تكون مقدمة لنهاية الفوضى وعدم الاستقرار في بلادهم.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب اختتام اليوم الثاني من المباحثات الرامية لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية في منتجع بوزنيقة جنوب العاصمة الغربية الرباط.

وتضم لجنة 6+ 6 ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومهمتها إعداد قوانين للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021.

وقال عمر أبو بوليفة ممثل مجلس الأعلى للدولة في اللجنة:

السلطة التشريعية القادمة ستشكل من غرفتين (مجلسا النواب والشيوخ).

تم التوافق على كيفية انتخاب رئيس الدولة .

تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة.

حققنا تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.

الواقع الليبي الحالي يفرض علينا تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة.

ومن جانبه، قال ممثل مجلس النواب الليبي في اللجنة، جلال الشويهدي:

ماضون في العمل على الوصول لصيغة توافقية بشأن إمكانية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

موعد الانتخابات سيتم التوافق عليه بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات.

لن توضع قوانين على مقاس أشخاص وكل من وجد في نفسه الشروط المطلوبة من حقه الترشح.

لا أرى أن الانتخابات ستعقد نهاية العام.