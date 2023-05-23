هكذا احتفل مسيحيو القامشلي بعيد القديسة ريتا...

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كتب الناشط رافي سايغ في الشأن الكنسي في القامشلي: ضاقت كاتدرائية القديس يوسف للأرمن الكاثوليك في مدينة القامشلي السورية، بالمؤمنين، مساء أمس، حيث أقيم القداس الاحتفالي السنوي لمناسبة عيد القديسة ريتا، شفيعة الأمور المستحيلة والمستعصية.

ترأس القداس سيادة المطران أنترانيك أيفازيان، مطران أبرشية الجزيرة والفرات للأرمن الكاثوليك، ورفع المؤمنون صلوات حارّة على نية عودة السلام والأمان لسورية وفي العالم أجمع.

وللقديسة ريتا شعبية كبيرة في هذه المدينة ويتم تنظيم هذا اليوم المهيب من قبل أعضاء أخوية القديسة ريتا للأرمن الكاثوليك وبمساعدة شبيبة القديس يوسف، وتفتح الكنيسة أبوابها لساعات ليتمكن السكان من التبرك من ذخائر القديسة ريتا الموجودة في الكنيسة.

(تصوير : بدر سانو)